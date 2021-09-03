В Алматы смягчают карантин

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АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Главный санврач Алматы подписал новое постановление в связи со стабилизацией эпидситуации в городе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С 6 сентября объекты-участники Ashyq в будние дни переходят на следующий режим работы:

Для всех время работы продляется с 22.00 до 00.00, для лидеров Ashyq - до 02.00.

Все объекты в выходные, начиная с 4 сентября, будут работать в мегаполисе в режиме "красной" зоны: участники Ashyq - до 00.00, лидеры - до 02.00 при наличии "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее аким Алматы сообщил о стабилизации эпидситуации по КВИ в городе. Наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. На сегодня фиксируется снижение суточной регистрации заражения алматинцев.

По состоянию на 23.59 1 сентября в Казахстане подтвержден 798 671 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1264.

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