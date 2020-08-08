В Алматы снизилась нагрузка на скорую помощь

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга рассказал о текущей ситуации с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По словам Надырова, в работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки, уменьшилось количество обращений с ОРВИ, КВИ и пневмониями на 69%. Если в период с 15 июня по 5 июля на пике было 8000 обращений, 5000 вызовов, то сегодня 2500 обращений, 1700 вызовов.

На дому под медицинским контролем сегодня находится 1268 человек, в том числе бессимптомных - 667 и 601 пациент с симптомами, в основном с легкой степенью тяжести. За последние две недели число таких пациентов снизилось на 50% (на 20 июля показатель достигал 2520 пациентов).

Несмотря на снижение заболеваемости, мы продолжаем наращивать потенциал на уровне ПМСП по борьбе с COVID-19. Если в июне количество мобильных бригад составляло 72, то сегодня их число составляет 296. Количество задействованных специалистов тут увеличено практически в 5 раз и составило 925 врачей. В целом за последние две недели также уменьшилось количество обращений в поликлинику на 30%", - рассказал Надыров.

Наряду с этим, для поддержки организаций ПМСП в ведении пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, был создан Центр мониторинга пациентов, цель которого - наблюдение пациентов из группы риска, находящихся на дому: это пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями. За последний месяц Центром оказана помощь более 1000 пациентам.

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