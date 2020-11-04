В Алматы снова начнут обрабатывать подъезды и дворы

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы возобновят дезинфекцию подъездов и дворов, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее распоряжение 30 октября подписал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

В документе указано, что по сравнению с сентябрем в октябре заболеваемость COVID-19 увеличилось вдвое - со 165 до 360 случаев. Эпидемиологическое расследование установило, что заражение заболевших происходит в коллективах, в общественных местах, включая подъезды многоквартирных жилых домов, и в городском транспорте, а также среди лиц старше 60 лет.

Согласно постановлению, дезинфекция будет проводиться три раза в неделю: это обработка подъездов, лестничных маршей многоквартирных жилых домов (с обработкой перил, стен и ручек дверей), детских игровых площадок и мест отдыха жильцов (скамьи) с проведением ежедневной уборки территорий вокруг домов.

Кроме того, усилят проведение дезинфекции в общественном транспорте с протиркой всех поверхностей, ручек и стоек дезинфицирующим средством после каждого рейса в пунктах конечной остановки. Документ также постановляет обеспечить проведение ежедневной дезинфекции с влажной уборкой в помещениях организаций и офисов.

Информацию о выполнении постановления необходимо представить в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы к 5 ноября, говорится в документе.

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