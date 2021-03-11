В Алматы снова усилят ограничительные меры

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова рассказала в ходе пресс-конференции в РСК Алматы о причинах ухудшения эпидемиологической ситуации в городе , передает Kazakhstan Today.

По словам Калыковой, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Алматы обусловлен сразу несколькими причинами. В том числе увеличением социальных контактов городского и миграции пригородного населения. По информации спикера, 22% заболевших заразились на объектах торговли, 18% - в общественном транспорте.

Это также цепная передача инфекции заразившихся в общественном транспорте и общественных местах членам семьи (33% заразились в семьях), увеличение семейных мероприятий - 3% (ранее - 0,2%), увеличение контактов, связанное с началом учебы с 1 по 5 классы в школах. В частности, заболеваемость детей до 14 лет выросла на 22,4% за последние 7 дней. Еще одна причина - частые нарушения режима самоизоляции гражданами с положительными ПЦР-тестами, которые болеют бессимптомно или переносят легкие формы КВИ", - сказала Калыкова.

Она отметила, что любые праздники предполагают увеличение контактов, поэтому недавние праздники также способствовали ухудшению эпидситуации.

Как вам известно, с сегодняшнего дня Алматы перешел в "красную" зону матрицы оценки эпидситуации , поэтому на днях будет подписано новое постановление главного государственного санитарного врача, предполагающее усиление ограничительных мер и направленное на противодействие распространению коронавируса", - сказала Калыкова.

По ее информации, с приходом теплой погоды увеличиваются социальные контакты, что создает риск заражения инфекционными заболеваниями. При контактах на улице можно заразиться при тесном и длительном общении, рукопожатиях, поцелуях, как обычно делает молодежь при встрече.

Соблюдение масочного режима однозначно уменьшает риск передачи инфекции, соответственно, менее строгое соблюдение масочного режима повлияло на рост заражения граждан", - напомнила она.

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