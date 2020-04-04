Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы сняли ограничения с 14 зон очага коронавирусной инфекции в связи с окончанием инкубационного периода, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, в связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 14 зон очага по следующим адресам:

o Алатауский район - микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234;

o Алмалинский район - улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7;

o Бостандыкский район - улица Тургут Озала, 242;

o Медеуский район - улица Зенкова, 59; улица Достык, 162; улица Гоголя, 75; улица Достык, 111;

o Жетысуский район - улица Енликгул, 34-а;

o Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63а.

На сегодняшний день в городе Алматы активных домашних очагов - 28. С самого начала, в пик сезона, было 42. Остальные были сняты по мере истечения инкубационного периода", - в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщила главный санврач города Алматы Айзат Молдагасимова.

По состоянию на 15.00 3 апреля на территории города имеется 28 зон очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 6 зон очага: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон Мамыр-4, 54; Афцинао, 4.

В Алатауском районе - 5 зон очага заражения по адресам: микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек Батыра, 121; улица Жанкожа-батыра, 190.

В Алмалинском районе - 2 очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85.

В Медеуском районе - 4 очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; улица Достык, 116; улица Достык, 493.

В Жетысуском районе - 4 очага по улице Волочаевской, 51; улице Помяловского, 25; в микрорайоне Кулагер, 45; по улице Борзова, 85.

В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 4 очага по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; Орбита-1, 27.

В Наурызбайском районе - 1 очаг: улица Береке, 1/97.

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