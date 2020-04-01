Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - В Алматы сняты ограничительные меры с 9 очагов коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 9 зон очага по следующим адресам: Медеуский район - улица Зенкова, 59; проспект Достык, 162; улица Гоголя, 75; Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а; Жетысуский район - улица Енликгуль, 34-а; Бостандыкский район - улица Тургут-Озала, 242.

По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 14.00 31 марта на территории города 27 зон очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 4 зоны очага заражения: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28.

В Алатауском районе - 5 зон очага заражения по адресам: микрорайон Заря-Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121.

В Алмалинском районе - 3 зоны очага по адресам: проспект Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7.

В Медеуском районе - 5 зон очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; Достык, 111/2; Достык, 116; Достык, 493.

В Жетысуском районе - 4 зоны очага: улица Волочаевская, 51; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45; улица Борзова, 85.

В Турксибском районе зарегистрировано 2 зоны очага: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 3 зоны: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310.

В Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: улица Береке, 1/97.





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