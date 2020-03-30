Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - В Алматы сняты ограничительные меры с семи очагов коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течении которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 7 очагов по следующим адресам:

- Медеуский район - улица Зенкова, 59; проспект Достык, 162;

- Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а;

- Жетысуский район - улица Енликгуль, 34а.

По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 13.30 29 марта на территории Алматы - 21 зона очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 2 очага заражения расположены по адресам: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313.

В Алатауском районе - 5 очагов заражения расположены по адресам: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек Батыра, 121.

В Алмалинском районе - 3 очага по адресам: улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7.

В Медеуском районе - 4 очага по адресам: улица Гоголя, 75; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; Достык, 111/2.

В Жетысуском районе - 3 очага по адресам: улица Волочаевская, 51; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45.

В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага по следующим адресам: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 1 очаг по адресу: улица Тургут-Озала, 242.

В Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: улица Береке 1/97.

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