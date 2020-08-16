В Алматы сохранится запрет на массовые походы в горы после смягчения карантина

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - После смягчения карантина с 17 августа запрет на массовые походы в горы по-прежнему будет действовать. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

Положение о посещении гор остается и после 17 августа", - сказал Бекшин.

Он уточнил, что поход в горы разрешен в будние дни, небольшими группами - не более трех человек. При этом с собой можно взять только необходимый запас напитков.

Пищевые продукты не допускаются, поскольку мы видели, к чему это привело в свое время, когда мы полностью открыли доступ в горы. Это было полностью нарушение вопросов социальной дистанции, нарушались и экологические нормы, и санитарно-эпидемиологические", - пояснил санврач.

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