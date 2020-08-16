В Алматы сохранится запрет на массовые походы в горы после смягчения карантина

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - После смягчения карантина с 17 августа запрет на массовые походы в горы по-прежнему будет действовать. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.
Положение о посещении гор остается и после 17 августа", - сказал Бекшин.
Он уточнил, что поход в горы разрешен в будние дни, небольшими группами - не более трех человек. При этом с собой можно взять только необходимый запас напитков.
Пищевые продукты не допускаются, поскольку мы видели, к чему это привело в свое время, когда мы полностью открыли доступ в горы. Это было полностью нарушение вопросов социальной дистанции, нарушались и экологические нормы, и санитарно-эпидемиологические", - пояснил санврач.
Напомним, что с 17 августа в Казахстане возобновят работу торговые центры, рынки, салоны красоты, фитнес-центры, образовательные центры, дежурные группы в детсадах и ряд других объектов. Вместе с тем строгие карантинные меры будут сохраняться в выходные дни.
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