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В Алматы сократили время работы рынков и ЦОНов

15.06.2020, 19:21 14419
В Алматы сократили время работы рынков и ЦОНов
Фото: https://prodengi.kz/

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, которое усиливает карантинные меры в городе, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, рынки будут работать по будням с 09.00 до 16.00, по выходным - с 09.00 до 18.00. ТРЦ будут работать с 10.00 до 21.00, с приостановлением работы объектов питания, развлекательных и зрелищных объектов. Также приостановлена работа банкетных залов, бильярдных, компьютерных центров и боулингов, букмекерских контор. Также запрещено проведение торжеств, памятных мероприятий.

"Банки должны перевести 50% сотрудников на дистанционную работу. 50% сотрудников госорганов, филиалов нацкомпаний должны перейти на дистанционную работу. Работа ЦОНов должна быть переведена в онлайн-формат, услуги, которые невозможно оказать онлайн, ограничат по времени с 10.00 до 16.00. Ограничена работа объектов общественного питания до 22.00", - говорится в документе.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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