В Алматы среди новых случаев COVID-19 выявлен у четверых детей

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы на 25 апреля зарегистрирован 791 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Новых случаев - 27, все из числа контактировавших, находящиеся в провизорных госпиталях на карантине. Среди них 13 женщин и 10 мужчин. Также среди вновь выявленных имеются три мальчика двух, пяти и десяти лет, а также девочка 4 лет. Самой старшей новой зараженной пациентке из числа вновь выявленных Covid-19 - 80 лет", - сообщили в акимате города.

По данным ведомства, выписано с выздоровлением 90 человек, из них шестеро детей.

В инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 694, с учётом пациентки из Алматинской области. Состояние больных оценивается: у одного как крайне тяжелое, у 23 тяжелое, у 200 средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное. Итого в провизорных центрах 485 человек, из них 11 детей, на карантинной изоляции находятся 506, на домашнем карантине 11 128 граждан.

Кроме того, по состоянию на 10.15 в городе Шымкенте зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб Госкомиссии.

Зараженные 1996, 1993, 1967 года рождения мужчины и 1991, 1966 года рождения женщины были доставлены в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, были взяты анализы на исследование. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Для проведения профилактических мероприятий выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 25 апреля 2020 года в Шымкенте выявлено 146 человек с COVID-19.

В Атырауской области зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание выявлено у рабочих Тенгизского месторождения. Из них 9 зараженных COVID-19 - мужчины 1996, 1992, 1983, 1992, 1993, 1980, 1979, 1970, 1960 годов рождения и 1989 года рождения женщина. Все были доставлены в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. У всех были взяты лабораторные анализы, по результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19.

В настоящее время все доставлены в инфекционную больницу. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 25 апреля в Атырауской области выявлено 98 человек с инфекцией COVID-19.

По состоянию на 10.15 12 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Павлодарской области. COVID-19 выявлен у 10 жителей города Экибастуза, это женщина 1998 года рождения, мужчины 1969, 1970, 1972, 1973, 1980, 1983, 1991, 1996 годов рождения и несовершеннолетний ребенок, девочка 2008 года рождения. Также КВИ подтвердился у двух жителей города Павлодара, это мужчина 1980 года рождения, женщина 1966 года рождения. Из 12 случаев 11 пациентов имели потенциальный контакт и 1 пациент близкий контакт с заболевшим ранее COVID-19.

Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день, по состоянию на 10.15, в Павлодарской области зарегистрировано 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Карагандинской области по состоянию на 10.15 зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. В городе Караганда зарегистрированы 2 случая заражения, это мужчина 1965 года рождения, ранее был госпитализирован в пульмонологический госпиталь. Второй случай - мужчина 1979 года рождения, ранее был госпитализирован в карантинный госпиталь в связи с контактом ранее заболевшим пациентом. В городе Темиртау зарегистрирован 1 случай заражения - девочка 2007 года рода рождения, которая ранее была помещена в карантинный стационар в связи с контактом ранее заболевшим пациентом.

По результатам ПЦР-анализа у всех 3 пациента был уточнен диагноз COVID-19. Пациенты доставлены в инфекционный стационар.

По состоянию на 25 апреля в области выявлено 111 случай заражения, в том числе 1 летальный и 34 пациентов выписаны.

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба жителя Туркестанской области, 1964 и 1991 годов рождения, работают вахтовым методом в Российской Федерации. Пациенты прошли пешком на автопереходе c РФ на посту "Таскала". При проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритма, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у обоих пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные переведены в Областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Выявлены лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. Проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 25 апреля 2020 года в ЗКО выявлены 102 человека с инфекцией COVID-19.





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