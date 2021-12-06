В Алматы стартовала платная вакцинация Pfizer

АЛМАТЫ. 5 ДЕКАБРЯ - В трех поликлиниках Алматы начали принимать пациентов, не входящих в список подлежащих бесплатной вакцинации препаратом Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы, всем желающим, не входящим в категорию получателей бесплатной вакцины Comirnaty/Pfizer) (дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины), могут получить данную вакцину на платной основе. Иммунизация Pfizer будет проводится только в трех поликлиниках УОЗ города Алматы:

Городская поликлиника №5 по адресу: улица Макатаева, 141, контактный телефон 8 (727) 344 98 04 или 8 707 101 28 93, 8 707 931 92 63 (WhatsApp).

Городская поликлиника №7 по адресу: бульвар Бухар жырау, 14, контактный телефон 8 (727) 376 33 99 или 8 701 111 61 81 (WhatsApp).

Городская клиническая больница №5 по адресу: проспект Достык, 220, контактный телефон 8 (727) 264 72 64 или 8 701 719 10 38 (WhatsApp),

При возникновении дополнительных вопросов алматинцам посоветовали обращаться по указанным номерам телефонов. На сегодняшний день в этих поликлиниках ведется запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer.

Стоимость препарата для жителей Алматы пока неизвестна, но ранее в РБК писали о том, что компании Pfizer и Moderna приняли решение повысить стоимость вакцин против коронавируса для Европейского союза.

Так, компания Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть. Новая цена на дозу препарата составила €19,50 против €15,5 ранее. Moderna повысила стоимость более чем на десятую часть. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,6.

Условия сделок были пересмотрены после того, как данные испытаний третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на основе мРНК, более эффективны, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

На сегодняшний день в Казахстане для бесплатной вакцинации против коронавируса доступны такие препараты, как "КазВак" (отечественной разработки и производства), "Спутник V" (разработка РФ, производство Казахстан), VeroCell (Китай).