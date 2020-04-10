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В Алматы свыше 13,8 тыс. человек прошли тест на COVID-19

09.04.2020, 20:39 8425
В Алматы свыше 13,8 тыс. человек прошли тест на COVID-19
Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы проведено свыше 13,8 тыс. тестов на COVID-19, сообщила руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедший день обследование методом ПЦР дополнительно прошли 813 человек. Таким образом, общее количество составило 13 811. 
 
В Алматы к обследованию на COVID-19 привлечено четыре лаборатории. Это три государственных из Центра экспертизы, Национального практического центра экспертизы и мониторинга, Института имени Акимбаева. Четвертую лабораторию представляет казахстанско-корейская группа в частном порядке.
 

Вчера Министерством здравоохранения РК было доставлено 55 тыс. новых тестов в Алматы для обследования контингента, подлежащего диагностике. Мы расширили контингент, подлежащий тестированию на COVID-19. Сегодня мы начали обследование медицинского персонала, имеющего респираторные заболевания, сотрудников Нацгвардии, полиции и других", - отметила Молдагасимова на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы. 

 
С 25 марта были обследованы 277 человек с пневмонией. На сегодня подтверждено 23 случая с признаками пневмонии. Также проводится обследование среди лиц, которые ранее были отнесены к обязательным для прохождения экспресс-тестов на COVID-19. 
 
179 сотрудников санэпидемилогической службы - врачи, медсестры - также прошли обследование на коронавирусную инфекцию.
 
Молдагасимова также напомнила горожанам, что необходимо дальше придерживаться карантина для безопасности всех жителей города.
 
На сегодня из 121 случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматы 65% - контактные, 30% - завозные и 5% - местные.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 89 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,5 млн. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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