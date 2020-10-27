Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В Алматы у 33 пассажиров международных рейсов выявили коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

Только с 8 октября текущего года у нас снято с бортов воздушных судов 33 гражданина, которые были заражены", - сообщил Бекшин.

Санврач отметил, что всего после ужесточения требования к пассажирам международных авиарейсов в Алматы прибыло более 5 тыс. казахстанцев без справок о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19. Таких пассажиров помещают в изоляторы и проводят обследование. При получении отрицательных результатов они могут продолжить путь следования.

Больше всего зараженных приезжает с курортов или из мест отдыха. Из Шарм-эль-Шейха, Египет, прибыли 14 больных. На втором месте Турция - Анталия и Стамбул, оттуда 8 наших граждан прибыли зараженными коронавирусом. И на третьем месте ОАЭ, Дубаи, оттуда прибыли 6 наших граждан, зараженных вирусом", - уточнил Бекшин.

Все, кто находился рядом с зараженными казахстанцами в самолетах и других местах, были обследованы и взяты под медицинское наблюдение,

Вы видите, как обостряется ситуация в мире. Особенно волнует нас ситуация в Шарм-эль-Шейхе. В связи с этим прошу вас воздержаться от поездок в эти регионы, оставаться дома. У нас прекрасные места отдыха и заболеваемость регистрируется не на таком уровне", - заключил он.

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