В Алматы удвоилось число вызовов скорой помощи

АЛМАТЫ. 16 АГВУСТА - В Алматы число вызовов скорой помощи выросло в 2 раза и может достигать 6400 обращений в день. Об этом рассказал заместитель директора службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин.

В начале года служба скорой помощи обрабатывала в среднем около 3200 звонков в сутки. В настоящее время, на пике заболеваемости, количество обращений возросло в два раза и составило 6400", - рассказал Ложкин на брифинге в РСК.

По его словам, максимальное зафиксированное количество звонков за последнее время составило 8 тыс. в сутки.

Спикер отметил, что значительно возросла нагрузка на бригады скоро помощи. Бригады могут принимать до 15 вызовов в сутки, в начале года - 8-10.

Обращения от населения поступают неравномерно. В часы пик, с 10.00 до 15.00 и с 19.00 до 24.00, некоторые вызовы, к сожалению, обслуживаются с опозданием", - рассказал замглавы скорой помощи города.

При этом он заверил, что все вызовы обслуживаются, но в первую очередь вызовы с угрозой жизни и здоровью пациента.





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