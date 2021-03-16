В Алматы усилен контроль за соблюдением карантинных мер

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - В Алматы усилена работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время число мониторинговых групп увеличено до 32. С 1 января по 13 марта текущего года проведено 986 рейдов на 7648 объектах, где выявлено 667 объектов с нарушениями карантинных мер. Составлено 699 протоколов на общую сумму 77 428 350 тенге, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.

Кроме того, в судебные органы направлено 57 исковых материалов, по 20 из них приняты решения о приостановлении деятельности.

Напомним, в 2020 году в городе было создано 26 мониторинговых групп, которые провели 3149 рейдов на 21 590 объектах. Составлено 5182 протокола за несоблюдение ограничительных мероприятий на общую сумму 333 165 540 тенге.

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