Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - В Алматы усиливают карантин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, на сегодняшний день в городе по-прежнему закрыты бассейны и пляжи, торговые организации и аттракционы в парках, пришкольные оздоровительные объекты, санаторные учреждения, где много пожилых людей. Также пока не будут открываться объекты культуры, кинотеатры, фудкорты и площадки для детей в ТРЦ.

Кроме того, деятельность уже открытых объектов будет приостановлена в случае нарушения санитарных норм.

Будет приостанавливаться деятельность ранее открытых объектов, которые не соблюдают санитарные требования", - предупредил Жандарбек Бекшин.

В Алматы выявлено 2715 случаев коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 135,98. Заболеваемость регистрируется во всех районах города.





В городе зарегистрировано 97 завозных случаев: из других регионов РК и зарубежных стран, в том числе зарубежными рейсами прибыли 66 зараженных. Из общего количества заболевших по городу Алматы на завозные случаи приходится 3,7%. Из 2715 случаев при профилактическом обследовании выявлены 783 (28,8%), по самообращению - 90 (3,3%), среди контактных - 1842 (67,8%). На сегодняшний день выздоровели 1627 человек.





Напомним, что с сегодняшнего дня в Алматы открыты парки и скверы, фитнес-центры, образовательные центры и другие объекты.

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