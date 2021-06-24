В Алматы усилят эпидконтроль в аэропорту и на вокзалах

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - С учетом поручений Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК и Министерства здравоохранения РК в связи с циркуляцией Дельта-штамма (индийского) в стране была проверена готовность наземных служб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, функционирование инфекционных боксов для приезжих пассажиров с симптомами инфекции в зоне прилета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На базе аэропорта Алматы состоялось выездное заседание городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием руководства и представителей подразделений воздушной гавани.

Внимание было уделено тестированию через приложение Ashyq на входе в аэропорт.

В охранной службе проинформировали, что в среднем на входе в аэропорт фиксируются двое-трое пассажиров с "красным" статусом - по данным лицам принимаются оперативные меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поручил усилить меры санитарно-эпидемиологической защиты, в том числе оказать содействие вакцинации сотрудников аэропорта. Наряду с этим будет продолжена дезинфекционная обработка помещений, а также всего аэропорта.

Эпидемиологи Алматы не исключают новой волны коронавирусной инфекции, которая может быть вызвана опасным штаммом "дельта". Штамм "Дельта" обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Исследования учёных показывают, что "индийский" штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев.





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