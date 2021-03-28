В Алматы усилят мониторинг соблюдения саннорм

АЛМАТЫ. 27 МАРТА - В ходе очередного онлайн-совещания заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп. В целях повышения охвата проверяемых общественных мест количество мониторинговых групп было увеличено до 40, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на утро 27 марта с 21 по 26 марта проведено 98 объездов, охвачено 1911 объектов, на 300 из которых выявлены нарушения установленного режима работы и не соблюдаются противоэпидемические требования. При этом 17 нарушений были выявлены в ходе ночного объезда с 26 на 27 марта. Так, 300 субъектов предпринимательства будут подвергнуты штрафу в размере 230 МРП", - рассказали в акимате Алматы.

Кроме того, за неделю за нарушение масочного режима к ответственности привлечены 693 физических лица.

Среди выявленных пресеченных мониторинговыми группами мероприятий свадьбы, семейные и иные праздничные мероприятия с массовым скоплением людей. К примеру, в Ауэзовском районе 26 марта в 20.00 было приостановлено проведение мероприятия кыз узату в ресторане "Достар Сарайы" по адресу Аксай-4, дом 15А. На мероприятии было свыше 70 человек. Приняты соответствующие меры", - поделились в пресс-службе.

Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп в районах, где продолжается рост случаев заражения из-за нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

Алматы продолжает находиться в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в городе выявлены 450 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По-прежнему в группе риска лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями - им настоятельно рекомендуется по возможности не покидать жилища. Вместе с тем зафиксирован рост заражения среди категории лиц в возрасте 20-29 лет. Анализ показывает, что, помимо общественных заведений, рост скопления людей происходит в частном секторе - продолжается регистрация случаев заражения с семейных мероприятий, свадеб, поминок и тоев на дому.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города быть ответственными , не посещать места скопления людей, не организовывать и не участвовать в массовых мероприятиях. Важно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров и носить маски. Напомним, за нарушение карантинных мер предусмотрена административная ответственность.

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