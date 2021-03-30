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В Алматы увеличат количество реанимационных коек для больных коронавирусом

29.03.2021 22708
В Алматы увеличат количество реанимационных коек для больных коронавирусом
АЛМАТЫ. 29 МАРТА - В Алматы в связи с ростом уровня занятости инфекционных коек, подготовленных для борьбы с пандемией КВИ, решили увеличить количество реанимационных коек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, общая мощность в инфекционных стационарах, модулях, инфекционных отделениях клиник, на консервации в "Халык Арена" составляет 7011 койко-мест и 250 реанимационных коек. На сегодняшний день в задействованных инфекционных стационарах насчитывается 5000 коек. На госпитализации находятся 2746 человек, в том числе 133 ребенка, из них 35 - в крайне тяжелом состоянии, 257 - в тяжелом, 2454 - в состоянии средней степени тяжести.
 
Сагинтаев отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается. Напомним, Алматы находится в "красной зоне" с 10 марта. Только за сутки 27 марта было зарегистрировано 510 случаев заболевания коронавирусом.
 

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