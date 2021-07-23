В Алматы увеличено количество койко-мест в связи с ростом заболеваемости

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АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматы с учетом роста заболеваемости развернуты дополнительные инфекционные койко-места, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Главная цель – принять дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции и обеспечить готовность инфраструктуры системы здравоохранения к возможному росту количества пациентов, требующих медицинских услуг, с учетом циркуляции мутированного штамма COVID-19", - сообщили в пресс-службе акима города.

Замакима Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на том, что с начала июля количество больных в реанимации выросло в 3 раза, динамика пациентов на домашнем карантине (5821 пациент) показывает 6-кратный рост за последний месяц. Загруженность коечного фонда всех инфекционных стационаров составляет более 50%. В этой связи с учетом разработанных вероятных прогнозных ситуаций на август - сентябрь и базовых сценариев управления уровнем и темпом заболевания в городе было поручено рассчитать потребности в резервных инфекционных койках (к имеющимся 6090 койкам) и начать подготовку к их вводу в действие.

Также даны поручения по обеспеченности кадрового резерва и его подготовке для ковидной терапии, а также по борьбе и недопущению подделки паспортов вакцинации.

На сегодня в Алматы зарегистрировано свыше 86 тыс. случаев заражения КВИ, в том числе, за последние сутки – 993 случая . При этом ежесуточно госпитализируется свыше 400 пациентов, что в 2 раза превышает количество выписываемых. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 3099 пациентов, в отделении реанимации и интенсивной терапии - 228 пациентов.

Городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает алматинцев строго соблюдать меры защиты - масочный режим, социальную дистанцию, не посещать места скопления людей, а также не откладывать вопрос вакцинации, так как это - единственный способ защиты от инфекции".

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