В Алматы ужесточат карантин

С начала нового года ежедневно увеличивается заболеваемость среди горожан с учетом циркуляции штамма Омикрон. Сегодня город Алматы перешел в "красную" зону. Согласно постановлению ГГСВр РК, ужесточение ограничительных мер в Алматы будет принято в течение пяти дней, а возможно, и ранее", - сказал исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов.
Он отметил, что более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно.
Конечно, это дополнительная "нагрузка" на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в Алматы. Но коронавирус никуда не ушел, он активно поражает непривитое население", - сообщил Садвакас Байгабулов.
Стоит отметить, что Алматы до 4 января находился в "зеленой" зоне по темпам распространения КВИ.
По данным управления общественного здоровья, за 11 января в городе зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции, из них 187 с симптомами, 23 - без симптомов. В инфекционных стационарах (1348 коек) физически находятся 475 человек. В ОРИТ всего - 32.
На ИВЛ - 6, на неинвазивной ИВЛ - 15, High flow занято шесть аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1257 пациентов, с симптомами легкой и средней степени - 1187, без симптомов - 70.
Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 11 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 081 251 человек, вторым - 1 026 436. Ревакцинацию получили 71 040 горожан.