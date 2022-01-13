В Алматы ужесточат карантин

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана подписал постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Карантин в столице ужесточается в связи с циркуляцией штамма Омикрон, стремительным ростом регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения города и переходом в "красную" зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации в РК.

Согласно постановлению, жителям и гостям Нур-Султана необходимо строго соблюдать следующие требования:

- запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки), за исключением проведения поминок на обьектах, участвующих в проекте Ashyq - до 30 человек, а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах, форумах, семинарах, конференциях;

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, океанариум, батуты, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq), концертные залы, филармонии, театры, кинотеатры, караоке, ночные клубы, цирки, выставки;

- для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq, в том числе других платформ;

- соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Также постановлением вводится требование перевода 80% административного персонала госорганов, нацкомпаний, предприятий на дистанционную форму работы.

Кроме того, на дистанционную форму работы до 31 января переводят объекты образования, образовательные центры, кружки.

С 24 января по 6 февраля на дистанционный формат также перейдут вузы и колледжи.

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