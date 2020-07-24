В Алматы в два раза снизилась госпитализация пациентов с пневмониями

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе выступления в программе Akimat Live на телеканале "Алматы" прокомментировал ситуацию в городе с пациентами с пневмонией, передает Kazakhstan Today.

Аким отметил, что в июне наблюдался рост пациентов с пневмонией.

За все это время с начала года вылечены 6175 пациентов с пневмонией. Если на пике на госпитализацию поступали 300 пациентов, то сегодня - 133", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Я практически постоянно разговариваю с главврачами наших основных многопрофильных больниц, спрашиваю количество госпитализированных, ситуацию в той или иной больнице. Например, в 7-ю клинику на пике поступало до 100 пациентов с пневмонией, в последнее время – 15-20. И в 4-й клинике, и в БСНП, и в 1-й – везде идёт снижение. Мы видим, что в целом более чем в 2 раза упала госпитализация пациентов с пневмониями", - сообщил аким.

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