В Алматы в два раза выросли случаи повторного заболевания COVID-19

АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается увеличение повторных случаев заболевания коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании акимата Алматы рассказала главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала текущего года отмечается 16-кратное увеличение заболеваемости среди переболевших, а среди вакцинированных - в 3,6 раз", - уточнила главный санврач мегаполиса.

Это, по ее словам, доказывает, что вакцина эффективно защищает от коронавируса, в частности от штамма Омикрон.

Она рассказала, что с начала вакцинации в марте прошло года коронавирусом заболели только 2,1% привитых.

Имунная прослойка по-прежнему достаточно низкая. С прошлой недели она увеличилась и составляет 62,4%. Но этого, по словам Абдижаббаровой, недостаточно для создания коллективного иммунитета.

Она также добавила, что согласно анализу заболеваемости по возрастам, самая высокая наблюдается среди лиц 20-39 лет. На их долю приходится 40% случаев.