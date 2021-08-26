"Необходимо большее количество привитого населения" - Бекшин

ЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - В Алматы с 25 июня по настоящее время продолжается четвертая волна эпидемии, обусловленная "индийским" вариантом COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По его информации, с 29 июля в городе регистрируется порядка 1,5-1,6 тыс. случаев заболевания в сутки.

Данная ситуация будет нарастать до начала учебного года по мере увеличения ПЦР-исследований с профилактической целью перед выходом основной части отпускников на работу", - заявил главный санитарный врач Алматы.

В ходе брифинга региональной службы коммуникаций Бекшин сообщил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в городе Алматы продолжает оставаться напряженной.

С 25 июня по настоящее время продолжается четвертая волна эпидемии, обусловленная Дельта-вариантом COVID-19. Пик развития данной волны эпидемии наступил 12 августа".

По данным санврачей, в первую неделю июля было зафиксировано 2843 случая заражения, во вторую неделю - уже 5324 случая, в третью неделю 6397 новых случаев, в четвертую неделю июля 9852 случая. За первую неделю августа в Алматы отмечены 10 728 заразившихся, на второй неделе численность заболевших КВИ горожан составила 10 529 человек, а на третьей неделе - 10 786 человек.

Бекшин объяснил, почему 18 и 19 августа регистрировался всплеск положительных результатов ПЦР - 2 847 и 2 318. По его мнению, это связано с профилактикой перед массовым выходом граждан на работу после отпусков, во время которых наряду с симптомными больными увеличился удельный вес бессимптомных форм КВИ с 5,5% в 13-17 числах августа до 6% 18 и 7,5% 19 августа.

С учетом названных показателей развитие эпидемии происходит по пессимистическому прогнозу с регистрацией до конца августа еще 11 тысяч случаев коронавируса и сдвигом снижения КВИ ко второй половине сентября с регистрацией до 10 тысяч случаев за весь месяц", - спрогнозировал Бекшин.

По его словам, на фоне пика заболеваемости вакцинация все же предотвращает возникновение тяжелых случаев заболевания и сокращает распространение инфекции. Главный санврач отметил, что для того, чтобы вакцинация повлияла на эпидемию, необходимо большее количество привитого населения. А пока, при имеющихся антивакцинных настроениях, система здравоохранения Алматы работает в усиленном режиме.

При этом наибольшая заболеваемость коронавирусом, как и прежде, регистрируется среди граждан в возрасте 20-39 лет - 33,5%, 40-59 лет - 25,2% и 60 лет и старше - 23,1%, остальные 18% - дети и подростки.

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