АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - В Алматы вакцину от коронавируса получили более 161 тыс. человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За сутки в Алматы провакцинировано 6530 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 22 апреля провакцинировано 161 953 человек", - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день функционирует 205 прививочных пунктов, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1827 медицинских работников.

22 апреля получен 7 транш вакцины в количестве - 34 900 доз (1 компонента).

В ОРИТ всего находится 235 пациентов. На ИВЛ - 26, на неинвазивной ИВЛ - 93, High flow занято - 87 аппаратов.

На амбулаторном наблюдении находится 5954 пациента. Из них с легкой и средней степенью КВИ - 5278 человек, без симптомов - 676.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили о запрете на проведение массовых мероприятий.

Проведение массовых мероприятий запрещено в связи с нахождением города в "красной" зоне по санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Данный запрет содержится в постановлении главного государственного санитарного врача города Алматы от 2 апреля 2021 года за №15 "Об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы". В соответствии с указанным документом на территории города введен запрет на проведение массовых мероприятий", - проинформировали в ДСЭК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства