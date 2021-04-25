В Алматы вакцину от коронавируса получили более 170 тыс. человек

АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - В Алматы по состоянию на 24 апреля 2021 года вакцину от коронавируса получили более 170 тыс. человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы управления общественного здоровья Алматы за сутки в городе провакцинировано 8165 человек.

Всего по городу за период с 1 февраля по 23 апреля 2021 года провакцинировано 170 118 человек.

По данным ведомства, на сегодняшний день функционирует 205 прививочных пунктов, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 827 медицинских работников.

Напомним, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 694 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 616 случаев с симптомами и 78 без симптомов. Выписано всего - 439, поступило - 419.

В инфекционных стационарах (6060 коек) находится 3767 человек, из них 99 детей. В ОРИТ всего - 242. На ИВЛ - 25, на неинвазивной ИВЛ - 98, High flow занято - 85 аппаратов

На амбулаторном наблюдении находится 5930 пациентов, с симптомами - 5295 с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов - 635.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства