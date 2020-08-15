В Алматы вдвое уменьшилось число пациентов с тяжелым течением COVID-19

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров рассказал на брифинге об обстановке с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе, передает Kazakhstan Today.

Надыров отметил, что ощутимо снизилась нагрузка на работу скорой помощи.

Количество обращений и вызовов, за последний месяц уменьшилась с 2200 до 1400 по 1-3 категориям и с 280 до 170 по 4-й категории срочности. В пик мы наблюдали совсем другие показатели. Скорая помощь получала до 8000 обращений в сутки и на каждый второй бригада выезжала на дом пациенту. В начале июля 50% всех обращений были пациенты с подозрением на коронавирус. Сегодня в структуре вызовов мы отмечаем снижение количества обращений по причине ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Это не более 10% от числа всех вызовов", - сказал он.

Надыров подчеркнул, что служба скорой помощи готова к осенне-зимнему периоду и в пик заболеваемости служба сможет госпитализировать до 500 пациентов в сутки.

На дому под медицинским контролем сегодня находится 825 человек, в том числе бессимптомные - 460 и 365 пациентов с симптомами, в основном с легкой степенью тяжести. За последний месяц число данной категории пациентов снизилось почти в 3 раза и продолжает уменьшаться. В пик лечение на дому получало более 2450 пациентов. На уровне ПМСП также уменьшилось количество обращений с КВИ и пневмонией в поликлинику на 36%. В середине июля в поликлиники города обращалось более 1300 пациентов, сегодня в поликлиники с подозрением на КВИ в сутки обращается менее 450 пациентов", - сказал глава управления.

Тем не менее, несмотря на снижение заболеваемости, в Алматы продолжают наращивать потенциал на уровне ПМСП по борьбе с COVID-19. Всего на уровне ПМСП работает 74 медицинских организаций, 39 государственных поликлиник и 35 частных. В медицинских организациях ПМСП задействовано 9914 медработников, в том числе 2712 врачей. Количество прикрепленных к организациям ПМСП составляет 2035 тыс. человек. Из них 1695 тыс. человек прикреплено в государственные поликлиники.

Помимо этого, работа поликлиник была усилена мобильными бригадами. Количество мобильных бригад было увеличено в 5 раз и составляет 409 бригад, а это 925 медработника. Как вы знаете, с июля месяца ведет свою работу Центр мониторинга пациентов, при этом по итогам первого месяца проконсультировано более 1500 пациентов из группы риска. Работа сегодня выстроена таким образом, что мы уделяем должное внимание как ковидным пациентам, так и ковид отрицательным пациентам, плановая госпитализация у нас не прекращалась, все медорганизации работают", - сказал Надыров.

По его словам, благодаря системному подходу и увеличению количества мобильных бригад на уровне ПМСП, только 13% амбулаторных больных госпитализируются в стационар с ухудшением состояния.

Анализируя истории болезни пациентов мы видим, что каждый второй пациент поступивший в тяжелом и крайне тяжелом состоянии занимался самолечением. К сожалению, 55% всех пациентов в стационарах это лица, которые не только занимались самолечением, но и своевременно не обращались за медицинской помощью до госпитализации. Как следствие данная категория пациентов, как правило, поступает в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, тем самым они снижают свои шансы на выздоровление. То есть 80% пациентов данной категории поступают в стационар настолько тяжелые, что врачи сразу же подключают их к аппаратам ИВЛ. Позднее обращение за медицинской помощью и самолечение на прямую влияет не только на тактику лечения, но и тяжесть и продолжительность течения заболевания. Убедительная просьба не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за помощью к специалистам в поликлинику или единый контакт-центр", - сказал Надыров.

Он уточнил, что для стабилизации ситуации по количеству летальных случаев в Алматы работает Центр реаниматологи и анестезиологии. Ведущие реаниматологи города контролируют состояние тяжелых и крайне тяжелых пациентов.

Это позволило нам усилить нашу работу на уровне реанимаций всех стационаров. Так, количество тяжелых пациентов значительно уменьшилось - в 2 раза и теперь не превышает 227 человек. Количество крайне тяжелых пациентов также уменьшилось, сегодня их число не превышает 20 человек", - отметил глава УОЗ Алматы.

По его мнению, успех эффективной борьбы с эпидемией COVID-19 напрямую зависит от качества управления потоками заболеваемости и госпитализацией. А также адаптации системы здравоохранения в целом. В этой связи в городе была разработана модель управления потоками пациентов и заболеваемости COVID-19.

Не смотря на стабилизацию и некоторое затишье в темпах роста заболеваемости, работа идет полным ходом. Достигнутые сегодня положительные результаты позволяют нам говорить о возможных послаблениях для бизнеса и населения. К сожалению, при пренебрежении жителями мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, мы не исключаем повторной вспышки. Согласно прогнозам, во многом основной успех борьбы с COVID-19 зависит от того, насколько дисциплинированно мы с вами будем следовать всем предписаниям санитарных врачей и специалистов до момента, пока мы окончательно не одержим победу над вирусом", - резюмировал спикер.

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