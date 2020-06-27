В Алматы вновь введут ограничительные меры в выходные дни

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Дополнительные ограничительные карантинные меры в городе Алматы вступают в силу с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня, предает Kazakhstan Today.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Так, в выходные дни будет приостановлена деятельность крытых объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции, включая крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением филиалов в формате "магазинов у дома"; крытые рынки (продовольственные, непродовольственные, универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома; объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; фитнес-центры.

Рынкам разрешено возобновить деятельность с понедельника, 29 июня.

Кроме того, в указанный период прекратит свою работу общественный транспорт.

На вышеперечисленных объектах будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Лицам, входящим в группу риска заражения, особенно пожилым горожанам, рекомендовано оставаться дома.

Отмечается, что сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения. За нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность.

При этом туристические места и набережные Алматы будут открыты, кроме озера Сайран.

При возникновении вопросов, граждане могут обратиться в общественную приемную Open Almaty по номеру 1308", - проинформировали в пресс-службе акима Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства