В Алматы вновь введут ограничительные меры в выходные дни

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.
Так, в выходные дни будет приостановлена деятельность крытых объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции, включая крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением филиалов в формате "магазинов у дома"; крытые рынки (продовольственные, непродовольственные, универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома; объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; фитнес-центры.
Рынкам разрешено возобновить деятельность с понедельника, 29 июня.
Кроме того, в указанный период прекратит свою работу общественный транспорт.
На вышеперечисленных объектах будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Лицам, входящим в группу риска заражения, особенно пожилым горожанам, рекомендовано оставаться дома.
Отмечается, что сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения. За нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность.
При этом туристические места и набережные Алматы будут открыты, кроме озера Сайран.
Напомним, в Алматы с 25 июня 2020 года запрещено купание на восточном берегу озера Сайранв в связи с обнаружением в водоеме опасных для здоровья человека микроорганизмов.
При возникновении вопросов, граждане могут обратиться в общественную приемную Open Almaty по номеру 1308", - проинформировали в пресс-службе акима Алматы.
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