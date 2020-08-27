В Алматы возобновили работу почти 44 тысячи объектов МСБ

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat Live на ТК "Алматы" рассказал о возобновлении работы субъектов МСБ и мерах по контролю за соблюдением правил санитарной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Отвечая на вопросы алматинцев, Бакытжан Сагинтаев сообщил о сохраняющейся стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации. По данным на 26 августа, зарегистрировано 14 129 случаев КВИ.

12 647 (89,5%) человек выздоровели. За сутки выздоровели 56 человек. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 589 пациентов. Занятость коек - 10,2% при общей мощности 5781 койка. 5192 (89,8%) койко-мест свободно.

С момента послабления карантинных мер, с 17 августа, на портал infokazakhstan.kz подано 43 849 уведомлений о возобновлении деятельности по Алматы. Аудиту подлежали 129 объектов, которые на сегодняшний день получили акты готовности.

К сожалению, несмотря на стабилизацию эпидситуации и послабление карантинного режима, не все предприниматели относятся с пониманием и ответственностью", - отметил аким города.

С 17 по 25 августа рейдами мониторинговых групп охвачено 5213 объектов, из них выявлено нарушений карантинного, в том числе масочного режима, в 262 объектах. Составлено 463 протокола за нарушение карантинного режима по части 1 статьи 425 КоАП РК, из них на юридические лица наложено 20 штрафов, на физические лица - 442 штрафа, в том числе и за нарушение масочного режима.

Сагинтаев поручил акимам районов и департаменту полиции взять объекты предпринимательства, о нарушениях которых сообщают горожане, на особый контроль.

За прошедшие сутки в Казахстане 173 выявлено новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в Казахстане от КВИ скончались 10 человек, от вирусной пневмонии - 7.

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