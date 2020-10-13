В Алматы временно приостановили деятельность ряда заведений, нарушивших карантинные меры

Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается усиленный мониторинг соблюдения карантинных мер: на выходных проверено свыше 300 объектов, выявлено 65 нарушений, передает Kazakhstan Today.

В Алматы на выходных выявлено 65 объектов-нарушителей карантинных мер. Составлено 24 протокола об административном правонарушении по статье 425 КоАП РК. По итогам проверки на деятельность ряда объектов введен временный запрет.

Среди них: в Медеуском районе ночной клуб Bla Bla Bar, ресторан Sultan, бар-паб Black Hall Bar, бар-паб Nebo bar gallery&terrace; в Ауэзовском районе сеть букмекерских контор, караоке-бар при ресторане "Астана Плаза", бильярдный клуб, букмекерский клуб, караоке-клуб "Алмалы", лаунж-бар "Алтын гасыр";

в Турксибском районе кафе "Золотой кувшин"; в Бостандыкском районе Chechil Pub, ресто-бар Jungle, ресторанный комплекс RiverHall; в Алмалинском районе бар "Музкультура", бар Lolita, бар "Шашлыкoff", ресторан Academia, Bar&Grill Fahrenhei T; в Жетысуском районе КФС, рынок "Ялян", асхана "Азия", рынок "Ялян", донерная и фаст-фуд ТД "Байсат", кафе "Дегирмен".

В ночь с 9 на 10 октября 2020 года в Медеуском районе установлен факт работы ночного клуба ВНВ и кафе "Небо" (бывший The Artist), где находилось порядка 200 посетителей. По результатам проверки работа, заведения приостановлена, все посетители выведены. На всех объектах проводятся разъяснительные работы по соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Работа в данном направлении продолжается", - сообщили в акимате.

Напомним, в Алматы продолжается регистрация случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодня 14 454 случая COVID-19.

Жителей и гостей города призывают строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест массового скопления людей и заведений, чья деятельность находится под запретом ввиду высокого риска заражения. Субъектам бизнеса необходимо обеспечить исполнение всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

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