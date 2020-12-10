В Алматы введут дополнительные ограничения

Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил акимату Алматы ввести ряд дополнительных карантинных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата Алматы, по темпам распространения коронавирусной инфекции город находится в желтой зоне. Отмечается подъем заболеваемости после спада в начале и середине осени. Так, прирост заразившихся увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности - устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений находятся на территории Бостандыкского, Алмалинского, Ауэзовского и Медеуского районов.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов дал акимату Алматы ряд конкретных поручений:

- перевести на удаленный режим работы 60-80% работников организации, где численность сотрудников составляет 15 и более человек;

- приостановить открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, дежурных классов в школах города;

- ограничить работу ТРЦ, торговых объектов до 17.00 в субботу с закрытием на санитарный день в воскресные дни;

- разрешить деятельность объектов общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 07.00 до 23.00, при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований Постановления главного санитарного врача;

- рекомендовать организациям служебный транспорт для доставки на работу и развозки работников промышленных, строительных, транспортных предприятий;

- организовать работу ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 18.00, в субботние дни с 10.00 до 15.00 с соблюдением требований Постановления главного санитарного врача;

- продолжить работу объектов туризма, с соблюдением ограничительных мер, установленных при работе в тестовом режиме.

Между тем главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга подтвердил, что ситуация с коронавирусом в Алматы остается напряженной.

По состоянию на 9 декабря, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, что отражается нахождением на границе между зеленой и желтой зонами матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики", - уточнил он.

Санврач также рассказал, что бессимптомных носителей коронавирусной инфекции теперь будут содержать в стационарах.

УОЗ Алматы в целях уменьшения передачи инфекции в домашних очагах, где заражаются 35-36% заболевших КВИ, определить конкретные стационары и незамедлительно приступить к изоляции и лечению больных КВИ с легкими и бессимптомными формами в условиях охраняемого стационара до прекращения выделения вируса", - отметил он.





Кроме того, Бекшин проинформировал, что в городе рассматривают возможность круглосуточной работы ТРЦ в преддверии новогодних праздников. Однако под запрет попадают новогодние утренники и корпоративы.

В настоящее время сохраняется запрет на проведение семейных, торжественных, памятных мероприятий, утренников, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей", - пояснил Бекшин, добавив, что массовыми скоплениями считаются группы людей превышающие 10 человек.

Глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля города также рассказал, что завершена вторая фаза испытаний отечественной вакцины и эффективность ее составляет 96%.

В настоящее время рассматривается вопрос о производстве отечественных вакцин на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Мы знаем, что уже закончилась вторая фаза испытаний. И она прошла успешно", - заявил он.

По его словам, правительство совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки РК рассматривает вопрос по началу производства отечественной вакцины.

Предстоят еще третья фаза и регистрация данной вакцины. После регистрации начнется ее промышленное производство", - уточнил Бекшин.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК рассказал, что Казахстан в целом находится в "зелёной" зоне, то есть зоне низкого риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В зоне высокого риска или в "красной" зоне остаются 2 региона: Северо-Казахстанская, Павлодарская области. По сравнению с предыдущей неделей из "красной" в "жёлтую" зону, или в зону умеренного риска переместились Костанайская и Акмолинская области, также в "жёлтой" зоне находятся города Алматы, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Атырауская области", - рассказал Киясов.

По его словам, из "жёлтой" в "зелёную" зону переместилась Западно-Казахстанская область. Остальные регионы находятся в "зелёной" зоне.

В регионах, где отмечается улучшение эпидемиологической ситуации в течение двух недель, рассматривается вопрос о послаблении карантинных мер в регионе.





Киясов также заверил, что специальные карантинные ограничения на Новый год в стране вводить не будут.





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