В Алматы вылечили пациента с 88% поражением лёгких

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы вылечили пациента с 88% поражением легких, передает Kazakhstan Today.

Врачи спасли жизнь 59-летнему пациенту, у которого практически отказали лёгкие из-за коронавирусной инфекции, сообщили в алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования.

Житель Алматы Владимир Шестаков боролся с болезнью больше месяца, 2 недели из которых он лежал в реанимации с острой формой двусторонней пневмонии. В те дни его состояние оценивалось как тяжёлое. Позднее дочь пациента Ольга Чистякова поблагодарила врачей, оставив отзыв через приложение Qoldau 24/7 Фонда соцмедстрахования.

Несмотря на то, что приложение запустили недавно, оно послужило отличным каналом для обратной связи с пациентами. Всего с начала года через приложение поступило порядка 700 благодарностей", - рассказал директор филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев.

По словам Ольги Чистяковой, ее отец заболел 25 июня. Изначально ему поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение, но состояние не улучшилось. В последующем у него диагностировали тяжелую пневмонию с поражением легких более 88%, а ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат. Пациента на скорой повезли в Госпиталь МВД, где он лежал в реанимации две недели.

Далее врачами госпиталя было принято решение перевезти его в ЦГКБ. Перевезли, и начались самые настоящие чудеса. Нам очень повезло, что мы попали именно в эту больницу. Врачи практически сразу сказали, что они его выходят и поставят на ноги. 28 июля папу выписали из больницы в отличном состоянии. Медики, которые там работают, имеют золотые руки, а знания, которыми они обладают, бесценны. Сейчас папа самостоятельно дышит, и все это после такого поражения легких", - выражает свою благодарность Ольга Чистякова.

Как отметил лечащий врач Мынжан Менлибеков, пациент поступил в ЦКГБ в тяжелом состоянии.

Нужно отметить, что при коронавирусной инфекции основным осложнением является вирусная пневмония, которая всегда протекает тяжело. Без кислородной поддержки у пациента поражение легких достигало до 97%. Мы сразу начали медикаментозное лечение и кислородную оксигенацию. В результате лечения состояние пациента значительно улучшилось", - прокомментировал Менлибеков.

Всего, по данным филиала, по Алматы в период с 3 марта по 28 июля для оказания медицинской помощи в рамках борьбы с коронавирусом были привлечены 26 медицинских организаций, в том числе инфекционного профиля - 21, провизорного профиля - 17, карантинного профиля - 1. В данных стационарах всего пролечено 29 667 случаев на сумму более 3,2 млрд тенге.

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