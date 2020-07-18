В Алматы вылечили пациента со стопроцентным поражением легких

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Пациента со 100%-ным поражением легких вылечили в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, передает Kazakhstan Today.

В Центральной городской клинической больнице Алматы даже после массового заражения врачи продолжают работать. Причем весьма эффективно. Там спасают практически безнадежных пациентов со 100-ным поражением легких, сообщает Almaty.tv

12-я больница Алматы была перепрофилирована в инфекционный стационар. Здесь спасают безнадежно больных пациентов.

Сейчас даже мест нет. Врачей не хватает. Ни реаниматологов, ни других специалистов. Мы через день, через двое выходим. Работа очень трудная, вот уже 24 часа, можно сказать, не спим. Тем более у нас в реанимации крайне тяжелые пациенты", - рассказывает врач-реаниматолог Арман Ибраимов, который тоже переболел COVID-19.

Но, несмотря на такую загруженность, врачам удается спасать пациентов даже в самых критических ситуациях. Недавно в клинику поступил больной со 100%-ным поражением легких. Борьба за жизнь зараженного мужчины длилась 10 дней, 7 из которых он был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас мужчину перевели в палату и его жизни ничего не угрожает. Всё благодаря усиленному уходу врачей.

Мы не бываем дома, отдельно от всех проживаем в гостинице. Вот уже три месяца мы не видели своих родных и близких. Для нас это очень тяжело. С 8 утра на ногах. Сейчас наша главная задача - вылечить пациентов и отправить их домой здоровыми", - говорит заведующая отделением реанимации ЦГКБ Алматы Айжан Айтбаева.

В больницу только за день поступают порядка 30 пациентов. Кареты неотложки прибывают с интервалом в несколько минут. Сейчас врачи сражаются за жизнь 16 тяжелобольных пациентов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23.59 16 июля 2020 года в Казахстане выявлено 66 895 заболевших , 39 066 - выздоровели от заболевания, 375 - скончались. В Алматы - 8541 случаев КВИ, 5089 человек выздоровели, 54 - скончались.

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