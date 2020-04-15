Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы выписано с выздоровлением от COVID-19 еще 8 человек, передает Kazakhstan Today.

Выписано с выздоровлением 8 человек. Среди выписанных 4 мужчины и 4 женщины. Семеро из них заболели в результате контакта с выявленными ранее, один - прилетевший из Санкт-Петербурга", - сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

По данным ведомства, все они будут находиться на домашнем карантине 14 дней под присмотром медицинских работников.

Всего в Казахстане выздоровели 150 человек: в Нур-Султане - 64, Алматы - 58, Шымкенте - 2, Акмолинской области - 4, Актюбинской области - 2, Алматинской области - 5, Атырауской области - 5, Жамбылской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1.

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