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В Алматы выписано с выздоровлением от COVID-19 еще 8 человек

14.04.2020, 18:07 10936
В Алматы выписано с выздоровлением от COVID-19 еще 8 человек
Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы выписано с выздоровлением от COVID-19 еще 8 человек, передает Kazakhstan Today.
 

Выписано с выздоровлением 8 человек. Среди выписанных 4 мужчины и 4 женщины. Семеро из них заболели в результате контакта с выявленными ранее, один - прилетевший из Санкт-Петербурга", - сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы. 

 
По данным ведомства, все они будут находиться на домашнем карантине 14 дней под присмотром медицинских работников.
 
Всего в Казахстане выздоровели 150 человек: в Нур-Султане - 64, Алматы - 58, Шымкенте - 2, Акмолинской области - 4, Актюбинской области - 2, Алматинской области - 5, Атырауской области - 5, Жамбылской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1.
 
 

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