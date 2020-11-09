В Алматы вывели посетителей из 23 заведений, незаконно функционирующих в ночное время

Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - Алматинцев призывают соблюдать меры безопасности: за ночь пресекли работу 23 заведений, передает Kazakhstan Today.

В Алматы в рамках усиления контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер продолжают работы мониторинговые группы.

В ночь с 7 по 8 ноября работала 21 мониторинговая группа, в состав которых также вошли волонтеры. Главная задача - пресечь массовое скопление людей для недопущения заражения.

Всего за ночь было обследовано 144 объекта. При этом 118 объектов на момент обследования были закрыты, то есть соблюдали установленный режим работы.

Приостановлено время нахождения посетителей и выведены гости из 16 заведений, расположенных на территории Ауэзовского района. Выявлены нарушения на следующих объектах:

1. Бильярдная "Смат" (улица Жандосова, 188-а);

2. Бильярдная "Москва" (улица Жандосова, 59-в);

3. Ресторан "Хинкальная" (улица Пятницкого, 32);

4. Кафе Veselidze (Жетысу-4, 32);

5. Ресторан "Алмалы" (Аксай-1А, 11/2);

6. Караоке "Рыба моей мечты" (улица Навои, 97);

7. Бар Motor club Almaty (4-й микрорайон, 1А);

8. Интернет-клуб Go (Аксай-1, 11/7);

9. Компьютерный клуб NUKE (Таугуль-1, 72/1);

10. Бильярдный клуб "Пирамида" (8-й микрорайон);





11. Игровой клуб BALR (Аксай-1, д.11/9);

12. Ресторан Altay Gold (улица Толе би, 300/1);

13. Кафе Lafe hotpot (улица Толе би, 285-г);

14. Кафе Grand Osteria (микрорайон Аксай-4, 18-а);

15. Игровой клуб "Шарик Малик" (улица Навои, 162А);

16. Компьютерный клуб (Таугуль, 24).

В Бостандыкском районе приостановлено время нахождения посетителей и выведены гости из 6 заведений:

1. Бургер HOT (улица Ауэзова, 183);

2. Ресторан Sunset (проспект аль-Фараби, 5к2а);

3. Компьютерный клуб Headshot (улица Маркова, 28);

4. Кафе Honey-Honey (проспект аль-Фараби, 77/1);

5. Суши-бар "Sushi Рай" (проспект Абая, 52/2);

6. Сауна Tamark (улица Мельникайте, 33).

Приостановлена работа навынос:

1. Киоск быстрого питания Salam bro (улица Тимирязева, 42к4);

2. Донерная Алматы (проспект Абая, 34/96).

Также выявлен факт нарушения в ресторане Versailles, улица Тимирязева, 32 (функционировало караоке).

На территории Медеуского района мониторинговыми группами на соблюдение режима работы были проверены ночные клубы. В ходе работ в ночном клубе "Бла бла бар" выявлен факт нарушения санитарных норм. На момент прибытия мобильной группы объект якобы не функционировал. Однако после вызова подкрепления управления полиции администрация ночного клуба открыли ворота, где был зафиксирован факт нарушения. Посетители покинули помещение, ряд гостей использовали при этом не предназначенные для выхода способы (ранее в соцсетях появилось видео, как посетители пытались перелезть через забор).

По всем выявленным нарушениям взяты объяснительные с ответственных лиц вышеуказанных заведений для передачи материалов для принятия соответствующих мер, также даны соответствующие разъяснения о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и устранения нарушений.

Акимат Алматы настоятельно призывает горожан к соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований. Посещение мест массового скопления людей увеличивает риски заражения. Важно отметить, что бессимптомные носители также могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. В этой связи убедительная просьба не игнорировать меры профилактики, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В свою очередь, субъекты предпринимательства любой формы собственности должны обеспечить максимально безопасные условия пребывания посетителей и работы персонала.

Напомним, в Казахстане зарегистрировано 116 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них около 15 тысяч - в городе Алматы. В стране 1857 летальных случаев. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, в том числе в городе Алматы - 28.

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