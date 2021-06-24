В Алматы выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса

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АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили о том, что в городе выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса. Сейчас требуется дополнительное время для полного геномного секвенирования", - сообщил корреспонденту агентства заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, Дельта-штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Он отличается более коротким инкубационным периодом, до семи дней.

Недавние исследования показали, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев. При этом появились новые клинические симптомы, такие как сильные боли в суставах и животе, кишечные проявления, потеря слуха", - отметил Цой. По данным ВОЗ, Дельта-штамм выявлен в 74 странах мира.

Учитывая имеющиеся данные по заразности, тяжести течения и клинике, характерной для индийского штамма, регионам необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств, расходных материалов для ИВЛ-оборудования, средств индивидуальной защиты, резервного коечного фонда, а также готовность службы скорой помощи и мобильных бригад для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ", - сказал министр.

В связи с распространением новых штаммов коронавируса граждане должны соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей и носить средства индивидуальной защиты.

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