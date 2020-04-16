В Алматы выявлено 6 новых случаев COVID-19

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.00 в Алматы зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 1267 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 291 случай, Алматы - 370 случаев, Карагандинской области - 80 случаев, Акмолинской области - 79 случаев, Атырауской области - 70 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, Шымкенте - 40 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 24 случая, Актюбинской области - 12 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 11 случаев, Мангистауской области - 11 случаев, Кызылординской области - 124 случая, Западно-Казахстанской области - 18 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.





В связи с массовым заражением медиков, министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил провести расследование в медорганизациях города и разобраться с вспышкой инфекции в ЦГКБ.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы.

По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допустили, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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