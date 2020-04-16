В Алматы выявлено 6 новых случаев COVID-19

Зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 1267 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 291 случай, Алматы - 370 случаев, Карагандинской области - 80 случаев, Акмолинской области - 79 случаев, Атырауской области - 70 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, Шымкенте - 40 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 24 случая, Актюбинской области - 12 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 11 случаев, Мангистауской области - 11 случаев, Кызылординской области - 124 случая, Западно-Казахстанской области - 18 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.
Ранее сообщалось, что главврач ЦГКБ Алматы был освобожден от занимаемой должности после вспышки заражения коронавирусом в медучреждении. Из 174 новых случаев коронавируса, выявленных в Алматы 14 апреля, 116 - медики, уточнили во вторник в управлении общественного здоровья города.
В связи с массовым заражением медиков, министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил провести расследование в медорганизациях города и разобраться с вспышкой инфекции в ЦГКБ.
Кроме того, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала. Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы.
По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допустили, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
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