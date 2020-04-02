В Алматы выявлены 24 очага коронавирусной инфекции

Фото: Эльдар-Увайсов

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - В связи с окончанием инкубационного периода сняты ограничительные меры с 12 зон очага коронавирусной инфекции в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ограничительные меры сняты по следующим адресам: Медеуский район - улица Зенкова, 59; проспект Достык, 162; улица Гоголя, 75; Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а; Жетысуский район - улица Енликгуль, 34-а; Бостандыкский район - улица Тургут-Озала, 242; Алмалинский район - улица Желтоксан, 125; Жарокова, 16; улица Жарокова, 7.

По состоянию на 13.00 1 апреля, на территории города 24 зоны очага коронавирусной инфекции:

в Ауэзовском районе - 4 зоны очага заражения: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28;

в Алатауском районе - 5 зон очага заражения по адресам: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121;

в Медеуском районе - 5 зон очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; Достык, 111/2; Достык, 116; Достык, 493;

в Жетысуском районе - 4 зоны очага: улица Волочаевская, 51; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45; улица Борзова, 85;

в Турксибском районе зарегистрировано 2 зоны очага: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13;

в Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: улица Береке 1/97;

в Бостандыкском районе - 3 зоны: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310.





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