В Алматы за день вакцину от COVID-19 получили более 6 тыс. человек

АЛМАТЫ. 5 АПРЕЛЯ - В Алматы за 4 апреля вакцину от коронавируса получили 6664 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В общей сложности, с 1 февраля 1 компонент вакцины "Спутник-V" получили 39 549 человек", - сообщили в управлении здравоохранения города.

За 4 апреля зарегистрировано 611 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 519 случаев с симптомами и 92 без симптомов.

Всего в инфекционных стационарах (5610 коек) находится 3263 человек (103 ребёнка - все в легкой и средней степени), из взрослых - 67 в крайне тяжелом, 638 в тяжелом, 2558 в состоянии средней степени тяжести.

Выписано всего - 89 человек, поступило - 276.

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