В Алматы за две недели с выздоровлением от COVID из Центра перинатологии выписаны 33 пациентки

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - В связи с пандемией в отдельном двухэтажном крыле "Центра перинатологии и детской кардиохирургии" было развернуто инфекционно-провизорное отделение для пациентов с симптомами ОРВИ или Covid-19, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал в ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций Алматы директор этого медицинского учреждения Гани Бодыков, структура отделения состоит из индивидуальных дородовых и послеродовых палат, родильного блока, 5 палат интенсивной терапии, неонатальный блока. Отделение полностью обеспечено аппаратурой и расходными материалами на любой клинический случай, вплоть до проведения оперативного вмешательства. Отделение оснащено наркозно-дыхательной аппаратурой, кислородными точками, функциональными кроватями для проведения родов и операций, наборами для оказания помощи в экстренных случаях (акушерские кровотечения, преэклампсия, анафилактический шок, реанимация новорожденных).

По словам эксперта, трудность лечения пневмоний и коронавирусной инфекции у беременных заключается в том, что инфекционное заболевание протекает на фоне тяжелой акушерской патологии и всегда надо помнить о будущем ребенке.

За 2 полных рабочих недели в отделении получила лечение 41 пациентка, приняты 16 родов, из них 9 путем операции кесарево сечения. Выписаны с полным выздоровлением - 33 пациентки.

В заключение директор Центра призвал всех соблюдать простые правила антивирусной гигиены: носить маски, аккуратно и часто мыть руки, избегать места скопления людей.

Напомним, число выявленных случаев заболевания в Казахстане выросло до 95 942. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией. С положительным ПЦР-тестом на КВИ за сутки скончались 34 человека, с отрицательным - 16 человек.

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