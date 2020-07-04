В Алматы число заболеваний ОРВИ и пневмонией выросло в 5 раз за месяц

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - В Алматы за месяц число заболеваний ОРВИ и пневмонией выросло в 5 раз, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о возросшей нагрузке на систему здравоохранения. Только за последний месяц в городе в 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что рассматривается как проявление эпидемии.

Соответственно, резко выросло количество обращений в скорую. Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то в июне - до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 вызовов", - написал Сагинтаев в Instagram .

По его словам в разгар распространения коронавируса, задействованы все возможные ресурсы городской системы здравоохранения. Кроме инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку служба первичной медико-санитарной помощи.

Это основа оказания медпомощи, к которой все мы обращаемся в первую очередь", - подчеркнул аким.

В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19.

Совместно с медуниверситетом имени Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов. Его задача - круглосуточное наблюдение и лечение за пациентами из группы риска. Это позволит нам минимизировать осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых", - сообщил Сагинтаев.

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