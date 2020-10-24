В Алматы за нарушение сантребований приостановили работу ряда объектов

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжают работу мониторинговые группы по контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности, передает Kazakhstan Today.

26 мониторинговых групп работают в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей НПП "Атамекен" и специалистов районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Так, в период с 8 октября по сегодняшний день мониторинговыми группами охвачено 1702 объекта, из них выявлено нарушений масочного режима в 414 объектах, функционирующих в период карантина. По результатам обследования составлено 113 протоколов об административном правонарушении:

1. Алмалинский район - 30;

2. Ауэзовский район - 54;

3. Наурызбайский район - 14;

4. Турксибский район - 15.

За нарушение масочного режима в отношении физических лиц по части 1 статьи 425 КоАП РК составлено 113 протоколов об административном правонарушении.

Выявлены объекты, деятельность которых запрещена (ночные клубы, караоке, букмекерские конторы, компьютерные клубы, бильярдные клубы, интернет-клубы и другие), а также проведение торжественных, семейных мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов) с массовым скоплением людей, согласно постановлению ГГСВ Алматы №56 от 15 августа 2020 года. Имеются факты нарушения режима работы объектов общественного питания (кафе, рестораны), массовым скоплением гостей после 23.00, на объектах торговли и сфер услуг (салоны красоты, магазины, автомойки) не ведется ежедневная термометрия сотрудников с фиксацией в журнале, не соблюдается масочный режим, отсутствуют санитайзеры для обработки рук. Во всех случаях проведена разъяснительная работа по соблюдению установленных профилактических и ограничительных мер.

В частности, 22 октября мониторинговыми группами проведено 18 проверок по соблюдению карантинных мероприятий. С нарушениями выявлено - 5 объектов.

За день по нарушению масочного режима на физических лиц составлено 13 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 425 КоАП РК.

На всех объектах мониторинговыми группами проводятся разъяснительные работы по усиленному соблюдению санитарно-эпидемического режима.

Ранее сообщалось , что почти 40% зараженных COVID-19 в Алматы участвовали в массовых мероприятиях.

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