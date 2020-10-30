В Алматы за один день выявили 17 объектов с нарушениями из 71

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В Алматы мониторинговыми группами продолжается работа по контролю за соблюдением на территории мегаполиса карантинных мероприятий, передает Kazakhstan Today.

В Алматы работают 26 мониторинговых групп в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей НПП "Атамекен" и специалистов районных Управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.

28 октября проведено 71 мониторинговое мероприятие, нарушения выявлены на 17 объектах. Материалы по выявленным нарушениям направлены в территориальные медорганизации.

В частности, мониторинговыми группами Алатауского района выявлены факты нарушения карантинного режима, такие как несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзеров для обработки рук и дезинфицирующих ковриков в кафе и магазине "Заман", аптеке в микрорайоне Айгерим, магазине "Соня" по улице Бокеева.

В ходе мониторинговых мероприятий в Алмалинском районе выявлено нарушение режима работы в кафе "Рюмочная Бавария" по улице Карасай батыра, 193. Введен временный запрет на деятельность кальянной по улице Розыбакиева, 214а.

В Ауэзовском районе выявлена незаконная деятельность и введен временный запрет на работу бильярдного клуба "Москва" по улице Жандосова, 59в. Также приостановлена деятельность лото клуба в 11-м микрорайоне.

В Жетысуском районе по итогам мониторинговой работы введен временный запрет на деятельность компьютерного клуба "Лион" по проспекту Райымбека и кафе "Ас-Жол" по проспекту Абылай хана.

Мониторинговыми группами Наурызбайского района выявлено несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзеров для обработки рук в магазине "Хозяюшка" и кофейне "Птичка".

В случае выявления фактов систематического и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по части 3 статьи 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд.

С учетом продолжения регистрации случаев заражения коронавирусной инфекции акиматом города ведется усиленная работа по контролю за соблюдением на территории мегаполиса карантинных мероприятий.

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