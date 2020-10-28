В Алматы за один день выявили 54 предприятия с нарушением ограничительных мер

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается ежедневный контроль мониторинговыми группами организаций, объектов предпринимательства по выполнению противоэпидемических мероприятий, передает Kazakhstan Today.



За 26 октября мониторинговой группой проведено 112 проверок, выявлено 54 объекта с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Составлено 15 протоколов об административном правонарушении в отношении физических лиц, в связи с нарушением масочного режима.



В ходе мониторинговых мероприятий выявлены нарушения ограничительных мер на объектах торговли и сфер услуг (салоны красоты, магазины, автомойки).



Вместе с тем в Турксибском районе выявлено и пресечено проведение мероприятий (свадьба, юбилей, банкет) с массовым скоплением людей:



- банкет на 40 человек в кафе "Исмаил", улица Жансугурова, 355;



- банкет на 30 человек в кафе "Эрмитаж", улица Жансугурова, 251.



По выявленным фактам проведена разъяснительная работа, составлены протокола по статье 425 Кодекса РК об административных правонарушениях.



Ранее руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин прокомментировал работу мониторинговых групп и призвал предпринимателей соблюдать требования по санитарно-эпидемиологическим мерам.



"Нами проводятся разъяснительные работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер предпринимателям. Наша задача - найти баланс работы предприятий. Никто не запрещает работать кафе, ресторанам, при этом нужно сохранять все необходимые меры безопасности", - сказал он.



Напомним, по состоянию на 23.59 26 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 684 заболевших коронавирусом. По республике зарегистрированы 1825 случаев с летальным исходом.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства