В Алматы закрыли на карантин общежитие гражданской авиации

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Общежитие гражданской авиации в Алматы закрыли на карантин, передает Kazakhstan Today.
Общежитие гражданской авиации на прошлой неделе было закрыто... Полностью все жильцы переведены в гостиницы либо другие общежития, сейчас там никто не проживает. Проведена заключительная дезинфекция", - сказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
Главный государственный санитарный врач Алматы сообщил, что в Алматы за последние семь дней ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составляет 3,8%.
Напомним, в Казахстане зарегистрировано 5279 случаев КВИ, в том числе в Алматы - 1622, в Нур-Султане - 1103.
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