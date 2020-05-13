Система Orphus

В Алматы закрыли на карантин общежитие гражданской авиации

12.05.2020, 21:07 8965
Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Общежитие гражданской авиации в Алматы закрыли на карантин, передает Kazakhstan Today.
 

Общежитие гражданской авиации на прошлой неделе было закрыто... Полностью все жильцы переведены в гостиницы либо другие общежития, сейчас там никто не проживает. Проведена заключительная дезинфекция", - сказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

 
 
Напомним, в Казахстане зарегистрировано 5279 случаев КВИ, в том числе в Алматы - 1622, в Нур-Султане - 1103.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая