В Алматы запретили массовые празднования Наурыза

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление №9 от 10 марта о карантине, передает Kazakhstan Today.

В городе сохраняется запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Запрещена организация и проведение массовых празднований Наурыза и других праздничных корпоративов;

Запрещено посещение объектов, чья деятельность не возобновлена. Это боулинг-центры, компьютерные клубы (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте Ashyq), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах.

Поручено проводить санитарную и дезинфекционную обработку общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

Запрещается проведения совещаний (заседаний) в очном режиме.

Обязательна госпитализация больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, а также госпитализация бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.

Постановление вступает в силу 13 марта.





С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова рассказала в ходе в РСК Алматы о причинах ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

10 марта Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону по распространению коронавируса.

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