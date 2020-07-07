В Алматы запустили мобильную лабораторию для проведения ПЦР-скрининга

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Для дальнейшего расширения охвата населения диагностикой на COVID-19 администрацией города ведутся усиленные работы по наращиванию мощности лабораторий, передает Kazakhstan Today.

В этой связи по инициативе акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на территории Больницы скорой неотложной медицинской помощи запущена частная мобильная лаборатория для исследования анализов методом ПЦР-тестирования.

Лаборатория разработана группой компаний PSI Group и изготовлена отечественным производителем - Карасайским машиностроительным заводом.

Построены две лаборатории. Обратились к руководству города с предложением одну из лабораторий расположить в городе. Инициатива была поддержана акимом города Бакытжаном Сагинтаевым", - рассказал директор машиностроительного проекта Павел Беклемишев.

Он отметил, что лаборатория полностью оснащена необходимым оборудованием производства КНР, Тайвань и Южной Кореи для проведения цикла ПЦР-скрининга. Также были закуплены все необходимые расходные материалы.

Проектная производительность лаборатории составляет до 500 анализов в сутки. Материалы на исследования будут направлять из медицинских учреждений города в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Лаборатория максимально приближена к медицинским организациям этого района города, что практически устраняет время на доставку проб, обеспечивает возможность быстрого и безопасного проведения анализов на COVID-19.

Проект выполнен в соответствии с нормативными требованиями РК и рекомендациями международных специалистов.

Благодаря оказанию консультационной помощи со стороны департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы процесс разворачивания лаборатории и получения соответствующего разрешения занял не более одной недели. Первый забор исследовательского материала состоится уже завтра.

На сегодня в городе функционируют семь лабораторий, имеющих официальное разрешение на работу по диагностике возбудителя коронавирусной инфекции.

В Алматы ведется работа по увеличению пропускной способности лабораторий. С начала проведения тестирования на коронавирусную инфекцию в городе выполнено более 245 тыс. исследований.

1 июля вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила о достаточном обеспечении лабораторий тест-системами.

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