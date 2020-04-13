В Алматы зарегистрировали 15 новых случаев коронавируса

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - Зарегистрированы еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Алматы - 15 случаев, Западно-Казахстанской области - 1 случай, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии на 20.13 12 апреля в стране подтверждены 927 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 249 случаев, Алматы - 160 случаев, Карагандинской области - 65 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, в Шымкенте - 38 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 12 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 117 случаев, Западно-Казахстанской области - 9 случаев, Туркестанской области - 36 случаев, Костанайской области - 3 случая.

99 человек в стране выписаны с выздоровлением от коронавируса, 10 человек скончались.

К настоящему времени в мире количество инфицированных COVID-19 превысило 1,8 млн человек, 111 тыс. человек скончалось.

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