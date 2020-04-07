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В Алматы зарегистрировано 36 очагов коронавирусной инфекции

06.04.2020, 09:44 10693
В Алматы зарегистрировано 36 очагов коронавирусной инфекции
Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрировано 36 очагов коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации пресс-службы акима Алматы, в городе зарегистрировано 36 очагов коронавирусной инфекции. 
 
В Алмалинском районе - 4 зоны очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232; улица Досмухамедова, 8
 
В Ауэзовском районе - 8 зон очага: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон Мамыр-4, 54; микрорайон Аксай-1, 24; микрорайон Мамыр-4, 296; Афцинао, 4.
 
В Алатауском районе - 6 зон очага заражения по адресам: микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек Батыра, 121; улица Рахимова, 123; улица Жанкожа-батыра, 190.
 
В Бостандыкском районе - 7 зон очага по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; микрорайон Орбита-1, 27; микрорайон Орбита-4, 33; улица Байзакова, 299а; улица Тимирязева, 42;
 
В Медеуском районе - 4 зоны очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; проспект Достык, 116; проспект Достык, 493.
 
В Жетысуском районе - 4 зоны очага: по улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; в микрорайоне Кулагер, 45; по улице Борзова, 85.
 
В Турксибском районе зарегистрировано 2 зоны очага: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.
 
В Наурызбайском районе - 1 зона очага: улица Береке 1/97.
 
Ранее, в связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 14 зон очага по следующим адресам:
 
 - Алатауский район - микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234;
 
 - Алмалинский район - улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7;
 
 - Бостандыкский район - улица Тургут Озала, 242;
 
 - Медеуский район - улица Зенкова, 59; улица Достык, 162; улица Гоголя, 75; улица Достык, 111;
 
 - Жетысуский район - улица Енликгул, 34а;
 
 - Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63а.
 
Кроме того, стало известно о еще двух выздоровевших от коронавируса в Алматы. Это девушки 1997 и 1998 годов рождения. Одна из них прилетела 15 марта рейсом Стамбул - Алматы, вторая - контактировавшая с ранее выявленным больным.  Итого на сегодня в мегаполисе выписан с выздоровлением 21 пациент, из них 2 детей. Все они находятся на 14-дневном домашнем карантине. 

В настоящее время в инфекционных стационарах города находятся 96 пациентов с диагнозом COVID-19, одна из них жительница Алматинской области. 
  
Состояние у 79 пациентов - удовлетворительное. Состояние 2 взрослых - крайне тяжёлые, у 2 - тяжелое, 13 взрослых - средней степени тяжести.
 
В данный момент в провизорных центрах находятся 521 человек, из них 79 детей.
 
На двухдневном карантине - 390 граждан (48 детей), на домашнем карантине - 4805.
 
Всего в стране от КВИ излечились 44 человека. Шестеро скончались.
 

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