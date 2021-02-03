В Англии распространяется "южноафриканский" штамм COVID-19

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Лондон. 1 февраля. Kazakhstan Today - В английском графстве Суррей и еще в семи местах в различных регионах Англии зарегистрированы случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса у жителей, не посещавших в последнее время ЮАР. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении местных властей, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты The Guardian, всего зафиксированы 11 случаев заражения новым вариантом коронавируса у людей, которые не покидали страну. Помимо Суррея, речь идет о Лондоне, о районах на юго-востоке, северо-западе и в центральной Англии. В связи с этой проблемой будут взяты анализы у 80 тыс. человек, пишет ТАСС

Жителям нескольких районов города Уокинг на юго-востоке Англии были отправлены ПЦР-тесты на коронавирус, которые им рекомендуется сделать дома вне зависимости от наличия симптомов COVID-19. Ожидается, что до конца недели данная схема будет также расширена на соседний город Эгем. Отмечается, что сданные тесты будут собирать медработники, после чего они будут рассылаться в лаборатории для проверки штамма коронавируса.

Власти Суррея отмечают, что жители, у которых нет симптомов заболевания, не обязаны уходить на 10-дневную самоизоляцию.

Мы расширяем действие программы тестирования, чтобы отслеживать распространение нового варианта", - подчеркивается в сообщении.

При этом врачи указали, что на данный момент нет оснований утверждать, что указанная разновидность вируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие, или что разработанные вакцины неэффективны против этой мутации.

Всего в Великобритании с 22 декабря выявлено 105 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР . Неделю назад министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок заявил, что все эти случаи были идентифицированы у людей, которые совершали поездки в республику.

Между тем, как пишет "Русская служба Би-би-си" , ученые опасаются, что новый штамм, впервые выявленный в ЮАР в октябре прошлого года, менее восприимчив к действию вакцин и несет риск повторного заражения для людей, уже переболевших "обычным" COVID-19.

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